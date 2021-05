Lähipäevad veel suvesooja ei too

Laupäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada hoovihma, hommikul saju võimalus suureneb. Puhub edela- ja lõunatuul 4–10, öö hakul põhjarannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on 4–9 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 2–8 m/s. Sooja on 13–18, rannikul kohati 8–10 kraadi.

Pühapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Vihmasadu liigub Kagu-Eestist loode ja põhja suunas, Lääne-Eestisse sadu veel ei jõua. Puhub muutliku suunaga tuul 1–7 m/s. Sooja on 5–11 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Tuul pöördub läänekaarde, puhudes 4–10, Ida-Eestis puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 13–17, rannikul kohati kuni 9 kraadi.