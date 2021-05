"Jootmine ei ole raske, aga võtab aega, et saada käppa," rääkis Ainar Tropp Rakvere gümnaasiumist, kellele jootmist oli õpetanud isa ning kes seda ka koolis saanud harjutada. "Kõige raskem osa on ehk skeemilt asjade üles leidmine, see kuidas asju õigesti ühendada," leidis Ainar Tropp. Aga see õnnestus tal väga hästi – roboti eest sai ta kümme punkti kümnest ja ka teooriaküsimustele mõistis vastata nõnda, et võitis võistluse.