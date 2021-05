Lääne-Virumaal tuvastati üks uus koroonasse nakatunu

Ööpäeva jooksul manustati 3729 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud 437 731 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 226 105-l. Üle 70-aastaste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 65 protsenti. Seda vanusegruppi on üle 60 protsendi vaktsineeritud kõikides maakondades, välja arvatud Ida-Virumaal.