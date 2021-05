50 aastat tagasi

Põllumehed ja aednikud on pikisilmi vihma oodanud. Öösel vastu pühapäeva seda tuligi. Päeval aga sadas lund ja rahet, läks külmaks. Linnas on aga mõned aiad juba õieehtes. Väike-Maarja kandis tuli pühapäeval sademeid 1,9 mm. Maapinnal ei olnud lausa külma, aga õhus oli –1,5 kuni –1,3 kraadi. Kullaaru aiandussovhoosis arvati, et külm pungadele ja õitele arvatavasti suurt kahju ei teinud.