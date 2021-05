Kiltsi rajati viisaka välimusega jäätmemaja

Nõmmiste rääkis, et vallas on juba päris mitu jäätmemaja ja esialgu püütakse igal aastal üks juurde ehitada. Jäätmemaja külgedel on vastava märgistusega luugid, iga jäätmesordi jaoks oma ava. Majas sees asuvad konteinerid. Konteinerid on sellised, nagu neid tavaliselt õues näha on, ainult ilma kaaneta. Inimene saab oma prügi luugist sisse pista ja see kukub alla lahtisesse konteinerisse.