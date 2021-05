Juhtkiri: mitmekülgse koolihariduse nimel

Elu on igas valdkonnas näidanud, et konkurents on vajalik. Kui maakonda tekib üks haridusgigant, mis dikteerib suuresti seda, kuidas meie noored mõtlevad ja kuidas oma tulevikku sihivad, siis ei pruugi see tegelikult olla terve nähtus. Lisaks muidugi tõsiasi, et suur kombinaatkool kõikidele noortele ei pruugi sobidagi. Ometi on keskharidust tõendav tunnistus vajalik edasiõppimiseks ning lihtsalt õppe füüsilise vormi sobimatus ei tohiks saada takistuseks tuleviku rajamisel.