Uue lõigu valmimisega võib põhimõtteliselt väita, et Eesti linnadest parim teeühendus Tallinnaga on nüüd Rakverel – peaaegu terve tee saab ohutumalt kulgeda mööda neljarealist maanteed. Tiheda liiklusega lõigul on enne uue teelõigu valmimist lähiminevikus hukkunud kolm inimest.