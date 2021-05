VIROL plaanib rajada Eesti–Vene transpordikoridori turistilõkse

VIROL-i arendus- ja väliskoostööspetsialist Mari Knjazev rääkis, et tegelikult on Peterburi transpordikoridori arendamine alles ettepaneku faasis. Põhimõtteliselt soovis rahandusministeerium aasta lõpus, et esitataks ettepanekuid, millega kaasneksid suuremahulised investeeringud.

Nimetatud idee jäi kõigi teiste hulgast pinnale ja ministeerium on andnud suunised, kuidas edaspidi konkureerida. “Suhtumine VIROL-is on positiivne, aga kõik on alles väga eelfaasis,” ütles Knjazev, kuid lisas, et Vene poolelt on projekti algatamiseks partner leitud.