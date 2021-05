Politsei otsib Virumaal kadunud Andreyd

Uurimise käigus jõudis politsei Andrey ühe tuttavani, kes märkis, et oli näinud Andreyd viimati 22. mail Narvas ühel koosviibimisel. See on praegu teadaolevalt ka viimane infokild, kus ja millal meest viimati on nähtud. Info kogumine mehe asukoha selgitamiseks jätkub.