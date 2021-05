Nädala mõtisklus: olulise kõlaga asjad

Kui aga põhivajadused on kaetud ja püramiid valmis, siis saame ikka küsida, mis on oluline. Ehk millele eelistad pöörata tähelepanu siis, kui toit on laual, akna taga ei lõhke pommid ning keskkond lubab sul tegeleda millegagi, mida sa valdad veidi paremini mõnest teisest asjast?

Ajalehes, mis käsitleb kõike maakonnas toimuvat, liigitatakse uudised laias laastus kaheks: tõsisemateks ja “softimateks” ehk pehmemateks. Mõlemaid on vaja, et üldpilt oleks terviklik, ent esimestega tuleb olla kiirem kui teistega. Tõsisemad teemad võivad olla seotud suurte arvudega, rääkida suurtest rahasummadest, mis omanikku vahetavad, suurtest hoonetest, mis kerkivad ja langevad, või suurtest valukohtadest meie igapäevaelus. Tõsisemad uudised informeerivad meid sellest, et väljas laamendab kuri viirus, mõni riik ei saa enam läbi oma naabritega või et kohtus suudeti välja võidelda otsus, mis peaks riivama kõigi õiglustunnet, kes kunagi on armastanud oma ema.