Kolumn: uhkus ja eelarvamus

Eestis aga on olukord LGBT+ õigustega ikka väga kehv. Kuigi kuu keskel jõudis petitsioon perekonnaseaduse võrdsemaks muutmiseks riigikogusse, on kaheldav, kas see sealt kaugemale jõuab. Nimelt oli juba talvel näha, kuidas meie riigikogulased LGBT+ inimestesse suhtuvad ja olukord pole hea. Palju on ükskõiksust ja performatiivset aktivismi, kuid tegelikult midagi ära teha ei taheta.

Ja ehk on minu ohutajuga midagi valesti, kuid on väga ebameeldiv tänaval näha neonatside sümboleid kandvaid noori või iga päev minna mööda skinhead’ide grafitist, mis sinusuguseid inimesi otseselt ähvardab. Nii juhtub, kui inimesed, kelle käes on võim, sinust ei hooli – ka üldsus ei hooli sinust enam ja need, kes sind vihkavad, saavad sellest ainult hoogu juurde. Väga väsitav on pidevalt peita sisemist mina lihtsalt selleks, et ohutult toast välja minna.