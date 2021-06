Vitamiine sisaldavatest kevadistest kuusevõrsetest võrsub tervis

Ehkki praegu võib kerkida küsimus, mida nimelt sealt omalaadsest sahvrist siis otsida ja koju kanda. Kui tuttav karulauk ja kuldkollane nurmenukk on juba salves ja angervaks veel oma suigutavat lõhna ei levita ning sirelite õied, millest samuti tõmmiseid ja tinktuure tehakse, on alles avanemise algusjärgus, siis on paras aeg kuusevõrseid korvi pista.