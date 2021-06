Aega teenima otse koolipingist, koos pinginaabritega

Janari Alavere, Hanno Vahula ja Indrek Vaher on kolm noormeest, kes lõpetavad sel kevadel Rakvere reaalgümnaasiumi (RRG). Varsti on lõpuaktus. Eksamid on juba sooritatud, tulemused alles selguvad, kuid nende puhul tunnevad poisid end kindlalt.