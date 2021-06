Aga mitte ainult tseremoonia ei olnud seotud kriisiga, vaid koroonapandeemia mõjutas ka seda, kes aumärgid saavad. VIROL-i tegevdirektori Sven Hõbemägi sõnul tõi koroonaaasta välja niigi tublide inimeste tugevused ka avalikkusele. "Maakonna vappe jagatakse välja pikema panuse puhul. Eelmisel aastal tulid meie inimeste seast esile need, kes on turvalisuse ja meditsiini- teemadega tegelikult juba aastaid tegelenud," rääkis Hõbemägi.

Kuldse vapimärgi said Ida päästekeskuse juht Ailar Holzmann, Rakvere haigla anestesioloog, valuraviarst, erakorralise meditsiini ja intensiivravi osakonna juhataja, koroonapatsientide nakkusosakonna juhataja Aile Kaasik, Rakvere Piimaühistu veterinaararst Erti Susi, Puuetega Inimeste Koja juht Helmi Urbalu ja Rakvere teatri näitleja Volli Käro. Maakonna hõbedase vapimärgiga tunnustati Soome ja Eesti suhete pikaaegset pühendunud arendajat Pekka Linnaineni, kes on aktiivne Lääne-Virumaa ja Soome omavalitsuste vaheliste sõprus- ja ärisuhete looja ja edendaja.

Kuldne vapimärk antakse Eesti kodanikule, kes oma silmapaistva töö ja tegevusega on kaasa aidanud Lääne-Viru maakonna arengule, samuti muude saavutuste eest, mis on toonud maakonnale au ja tunnustust. Hõbedane vapimärk antakse välismaalasele, kes oma silmapaistva töö ja tegevusega on kaasa aidanud Lääne-Viru maakonna arengule, samuti muude saavutuste eest, mis on toonud maakonnale au ja tunnustust. Nomineeritud inimeste vahel tegi valiku üheksaliikmeline komisjon, mis koosnes eri elualadelt pärit ekspertidest.