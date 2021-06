Lähipäevil kerkivad õhusooja maksimumid 25 kraadini

Reede öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt idakaare tuul 1–6 m/s. Sooja on 8–13 kraadi. Peipsi järvel puhub öösel valdavalt idakaare tuul 2–7 m/s ja laine kõrgus on 0,2–0,6 meetrit. Ilm on sajuta ja nähtavus on peamiselt hea. Sooja on 10–12 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ning kohati sajab hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul 2–7 m/s. Sooja on 18–23, meretuulega rannikul kohati 15 kraadi. Peipsi järvel puhub päeval valdavalt idakaare tuul 2–7 m/s ja laine kõrgus on 0,2–0,6 meetrit. Võib hoovihma sadada ja nähtavus on peamiselt hea. Sooja on 19–21 kraadi.

Laupäeva öösel on enamasti vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1–5 m/s. Sooja on 7–12 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub põhjakaare tuul 2–7 m/s. Sooja on 19–24, meretuulega rannikul kuni 15 kraadi.

Pühapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1–5 m/s. Sooja on 7–12 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärastlõunal sajab kohati hoovihma. Puhub põhjakaare tuul 3–9 m/s. Sooja on 20–25, meretuulega rannikul kuni 15 kraadi.