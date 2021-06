Galerii ⟩ Politsei- ja päästekooli kadetid said karmi kogemuse

Aivo oli täna sisekaitseakadeemia Väike-Maarja õppekeskuse harjutusväljakul korraldatud tulevaste päästjate ja päästemeeskonna juhtide lõpuharjutustel meesteotsingul rikka lese pulmateemalise stiilipeo üks külalisi. Jahimehena oli tal peol ka relv kaasas ja naistele mulje avaldamiseks paugutas ta sellest. Ehmunud naised aga panid kiljuma, mis purupurjus Aivole ei meeldinud. "Ma ei taju enam ümbrust, kohati on tunne, et olen jahil," kirjeldas ta rollijoonist. Aivo teeb lasud ka kiljuvate joomakaaslaste pihta, hiljem võtab sihikule naabrite välja kutsutud politseinikud.

Politseinikud teavad aga, et väljakutse põhjuseks on noakangelane. Väljas olevatelt noortelt, kes neid sihikindlalt peole kutsuvad, üritavadki mundrikandjad noaga seonduvale vastuseid saada. Kuni kõlavad püstolilasud. Ehtsad.

Stiilipeo korraldanud daami, joomakaaslaste kõnepruugis musta leske mänginud Jane rääkis, et saab prallel puhkenud tulevahetuses õlga läbiva kuulihaava. Veel mängis ta lõpuharjutusel naist, kes hüppab põleva maja teiselt korruselt alla ja saab muude vigastuste kõrval reiearteri vigastuse. Siin peavad abistajad kiiresti tegutsema. Janele, kes on õppustel kannatanut mänginud kuus-seitse aastat, ei meenunud, et keegi oleks tema arterivigastuse puhul esmaabi andes midagi valesti teinud või kunstverest heitunud.