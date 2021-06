Õhutõrjepataljoni ülema kolonelleitnant Tanel Lelovi sõnul on õhutõrje kaasamine jalaväepataljoni lahingülesannete täitmisse tähtis mitmel põhjusel. "Esiteks on see tähtis jalaväelastele, kes õpivad tundma meie võimalusi," ütles kolonelleitnant Lelov. "Teiseks meile endile – tegevuste koordineerimine lahinguväljal just selliselt, et kõik üksused saaksid oma tugevust maksimaalselt rakendada, aitab meie sõduritel õppida teistega arvestama."