Näituse kuraatori Ann Nurga sõnul teeb Noborigama ahju tüüpi keraamikaahi tänapäevastele gaasiahjudele silmad ette. "Puitahjude eelis gaasiahjude ees on see, et puitahjus lendleb tuhk ning leek, mis keraamika eriliseks teeb," ütles kuraator.