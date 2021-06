Soome keele olümpiaadil näitas klassi Tapa gümnaasiumi noormees

Tapa gümnaasiumi õpilane Alex-Sander Arisalo saavutas olümpiaadil 118 punktiga teise koha. Tema õpetaja Katri Lehtsalu on soome keelt õpetanud mitu aastat ja tunnistas, et kuna tegu on valikainega, loodavad mõned õpilased aine kasuks otsustades, et tegu on hõlpsalt omandatava sugulaskeelega. Jätkuvalt asutakse soome keelt õppima tulevikuplaane silmas pidades – kas edasipidi Soome elama või tööle asumiseks.