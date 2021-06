Koolilõpetajad näitasid koroonaaasta kiuste taset

VIROL-i tegevdirektori Sven Hõbemägi sõnutsi tunneb ta tublide lõpetajate üle käesoleval kevadel erilist uhkust. “Ei ole õige öelda, et eelnevate aastate medalite taga pole olnud usinust või kõva tööd, ent silmas pidades, et nende õppurite kooliaega on pidanud mahtuma väga keeruline koroona­aasta, mis on sundinud neid eriliselt iseseisvalt pingutama ja näitama end hoopis teisest küljest, on nende lõpetajate medalid eriti säravad. Suuta koroona kiuste medalile õppida on tulemus omaette,” rääkis Hõbemägi. “Selleaastased tunnustused on väga-väga erilised.”