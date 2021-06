50 aastat tagasi

Noorematel lastel algas koolivaheaeg. Isad-emad on tööl, pisikesed poisid-tüdrukud aga otsivad endale meelepärast tegevust. Paljud Kunda lapsed leidsid, et savikarjääride süvendites on vesi soojem kui Kunda rannas, ning käivad nüüd selles sügavas ja ohtlikus veekogus suplemas. Need nelja meetri sügavused süvendid ei ole laste mängukoht. Seal viibimine on väga ohtlik.