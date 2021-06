Rakvere haigla koondas teenused uude osakonda

Reedel korraldati haigla töötajatele sümboolne taastusraviosakonna lindilõikamine, olgugi et osakond oli vaikselt tuure kogunud juba kuu aega. Haigla juht Ain Suurkaev rääkis, et on moodustunud üksus, kes teenindab nii päevase ravi, statsionaari kui ka tasulise teenuse patsiente.