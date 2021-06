Seitse elukutseliste päästjate ja neli vabatahtlike päästjate komandot võtsid mõõtu erinevatel päästeülesannetel. Elukutselised päästjad selgitasid välja parimad komandod kannatanute päästmisel suitsu täis majast ja kaevust. Vabatahtlikud võistlesid omavahel reageerides väljakutsele, kus põles viiekordse elumaja pööning ning kuhu pääses vaid mootorsae abil, samuti hoolitsema selle eest, et sündmuskohal oleks kindlustatud katkematu veevarustus.

Võistluse peakohtuniku, Lääne-Virumaa päästepiirkonna juhataja Jaak Janno sõnul oli mõõduvõtt tasavägine ning üles ehitatud reaalsetele olukordadele. Vabatahtlike päästekomandode omavahelise mõõduvõtu kohta sõnas Janno, et suurimaks eeliseks on tahtmine olla parim. "Nii Kadrina kui ka Aasukalda paistavad silma oma nii-öelda sädeinimeste poolest, kes teisi käima tõmbavad, et ikka piisavalt harjutatud saaks," tõi Jaak Janno välja.