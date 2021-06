Ratturite Aivar Ojaperve ja Lisette Luige sõnul oldi sõiduplaanist niivõrd palju ees, et jõuti tanklas isegi kohvipausi pidada. “Ilm on sõiduks mõnus ja tuul tagant, loodame, et jääbki nii,” lausus Ojaperv umbes poolel distantsil.