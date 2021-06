Juhtkiri: korrakaitsjate õudusunenägu

Peagi on tulemas jaanid, ja kui eelmisel suvel ei julgenud rahvas jaanilõkke ümber koguneda, siis tehakse seda sel aastal kindlasti. Maha ei jää ka alkohol. Lisaks on suvel hulgaliselt üritusi, mis eelmisel suvel koroonapandeemia tõttu ära jäid. Paraku on kirjutamata seadus, et ärajäänu tuleb kuhjaga tasa teha. Ja ilmselt puudutab see kahjuks ka alkoholi pruukimist. Lisaks on välja hõigatud uued üritused. Küllap pole liialdatud, kui öelda, et eeloleval suvel on varasemaga võrreldes kaks korda rohkem ettevõtmisi.