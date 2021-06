Kuigi kaubanappus kummitas NSV Liitu kogu selle eksisteerimise aja, muutus 1980-ndate lõpus olukord eriti hulluks. Rakvere Rajoonidevahelise Kaubabaasi inimesed käisid järgmiseks aastaks kaupa tellimas üleliidulisel laadal Moskvas – mõeldud on pigem kaubandusmessi selle tänapäevases mõistes – ja jäid sisuliselt tühjade kätega. Sellistel laatadel kaubeldi fondide, limiitide ja tarnelepingutega ning see, et sul raha oli, ei tähendanud veel, et sa osta said, sest kaupa lihtsalt polnud.