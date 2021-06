50 aastat tagasi

Rakvere rajooni jahimeeste V kokkutulek on tänavu 19.–20. juunil Kunda Lammasmäel. Mitut laadi võistlustes selgitatakse Rakvere Jahindusklubi paremad sektsioonid ja üksikjahimehed. Kaarrajal ja suuruluki kuuliga laskmises on eelvõistlused juba läbi, võistlevad neli paremat sektsiooni. Mitmekesine on võistlus orienteerumisjooksus.