Suvevaheaja esimesel hommikul räägib puhkusele jäänud õpetaja oma mehele: “Taevas, kui hea, et see jälle läbi on. Need õpilased on ikka nii lollid. Ma räägin neile üks kord ja nad ei saa aru, seletan teist korda ja nad ei saa aru. Kolmandal korral hakkan ise juba pihta saama, aga nemad, lollid, ei saa ikka veel aru.”