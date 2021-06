Laupäeva avakatsel näitasid Citroën C3 Rally2 autol sõitev Eesti – Briti ühisekipaaž absoluudi kaheksandat aega. Kuigi katse tulemus oli ok, siis reaalselt said Poom – Garrod katsel aru, et legendis on nendel kiiretel teedel liiga palju infot, mida kohati oli piloodil väga raske vastu võtta.