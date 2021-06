Lõkete põletamine andis päästjatele tööd

Samal õhtul kell 23.35 anti häirekeskusele teada, et Kadrina vallas Ama külas on metsa sees infotahvli juures tehtud lõke. Kohale kiirustanud päästjad leidsid selleks mitte ette nähtud kohas lõkke. Päästjad palusid tulekolde kustutada ning juhatasid kätte, kus on ohutu lõket teha