Jaani eel tuletab Päästeamet meelde lõkke tegemise ning grillimise põhitõed

Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna ekspert Kadi Laanemäe selgitas, et tuld tohib teha ainult tuuletu või tuulevaikse ilmaga ning lõkkes võib põletada vaid puhast puitu ja paberit. Selleks, et lõkkest ei areneks tulekahju, tuleb see teha hoonetest, metsast ja põlevmaterjalist ohutusse kaugusesse. "Vähim ohutu kaugus on kaheksa meetrit ehk umbes 13 sammu. Suurema ehk enam kui ühe meetri suuruse läbimõõduga lõkke korral tuleks ohutuks kauguseks arvestada vähemalt 15 meetrit,“ selgitas Laanemäe ja lisas, et lõkke lähedal peavad käepärast olema esmased tulekustutusvahendid – ämbritäis vett või tulekustuti, et vajadusel leeke summutada ning lõket kontrolli all hoida.