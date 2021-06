Supluskohtade kasutajate käitumine on sageli taunimist vääriv

Mitmed maakonna omavalitsused on kõvasti panustanud, et inimesed saaksid üürikest suve täie mõnuga nautida. Loodud on võimalusi turvaliseks suplemiseks ja lõbusaks aja veetmiseks. Paraku suhtuvad mõned inimesed võimalustesse ülemäära vabameelselt. Suuremad rannad, kus on rohkem silmapaare, hoitakse veel enam vähem taarast ja prügist puhtad. Suitsetamine, mida üldse kultuuri osana on raske kirjeldada, on igal pool mõõdutundetu.