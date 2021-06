Maakonda ei lisandunud ühtegi nakatunut

Harjumaal tuvastati koroonaviirusega nakatumine kuuel inimesel, neist viis uut haigusjuhtumit on Tallinnas. Ida-Virumaale lisandus üks uus nakkusjuht. Teistesse maakondadesse uusi nakkusjuhte ei lisandunud.

25. juuni hommikuse seisuga viibib haiglas 39 COVID-19 patsienti, nendest intensiivravi vajab neli patsienti, kellest omakorda juhitaval hingamisel on kolm. Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati haiglates kaks.

Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud. Eestis on surnud 1269 koroonaviirusega nakatunut.

Ööpäeva jooksul manustati 178 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud 549 003 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 409 729-l. Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 50,5 protsenti.