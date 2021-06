Laupäeval tuleb kuni 26 kraadi sooja

Öösel on pilves selgimistega ilm. Paljudes kohtades sajab vihma, on äikest ja sadu on paiguti tugev. Vastu hommikut saju tõenäosus väheneb ja kohati tekib udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1–7 m/s, äikese ajal on tuul puhanguline. Sooja on 15–20 kraadi.