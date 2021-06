ERR-i uudisteportaal annab teada, et nõudmisi tuleb järgmise poole aastaga veel juurde, sest Eesti peab 1. jaanuariks täies mahus üle võtma Euroopa Liidu rakendusmääruse. Kuigi 1. juulist jääb droonide lennutajatele kehtima valdavalt seni kehtinud kord, on siiski mõned olulised muutused. Kehtima jääb ühekordse loa kohustus seal, kus see lennutamiseks ka seni vajalik oli ning transpordiameti kooskõlastus.

Rakvere Kultuurikeskuse projektijuht Katrin Põllu kõneles, et Vallimäe Vabaõhukeskuses on drooni lennutamised üldjuhul siiski seotud korraldusega. "Kuna Vallimägi on meil väga atraktiivne, siis lennutatakse ka muul ajal. Üritustel ei ole sellega probleeme olnud ja droon pole kellegi pähe kukkunud või kuidagi kahjustanud," kinnitas ta ja lisas, et korraldajad suhtlevad eelnevalt nendega, kes soovivad drooni abil pilte või videoid teha. "Vahel täiendavad droonid teineteist erinevate vaadetega. Kõik on lennutajate poolt hoolikalt läbi mõeldud ja äpardusi ei ole juhtunud," rääkis projektijuht. Eradroone mäletas Katrin Põllu sündmuste ajal lendamas ühel korral, see oli talvise valgusshow ajal.