Puhumisreididega peavad arvestama mootorsõidukite, jalgrataste ja ka kergliikuri juhid

Seda teavad kõik juhilubade omanikud, et isegi kerge napsu järel rooli istumine võib paksu pahandust kaela tuua. Mõnel inimesel on juba kogemus, et ka jalgrattal liikudes võib politsei kinni pidada ja puhuma panna. Seevastu tuleb paljudele tõelise üllatusena, kui on tarvis õllele lisa tuua ja tekib mõte elektritõuksiga kärmelt järel käia, kuid poolel teel võtab politsei rajalt maha ja suskab alkomeetri nina alla. Puhuge palun! Nii võib tekkida irooniline küsimus, kas aiakäruga julgeb naabrimehe juurest sõnnikut minna tooma, kui väike klahv hinge alla võetud on. Või kas talvel kelgutades külmarohtu võib rüübata.