50 aastat tagasi

Uhtna kolhoosis on looduslikke ja kultuurheinamaid 188 hektarit. 98 hektarilt on hein niidetud ja kärbistele pandud. Esialgsed andmed näitavad, et heinasaak on pool mullusest. Loodusliku ja kultuurheina koristamist forsseeritakse. Juba niidetud kultuurheinamaadele antakse lämmastikväetist 150 kg hektarile. Sügisel niidetakse teist korda.