Virumaa Teataja 10 ja 50 aastat tagasi

Rakverest Gagarini tänava majast nr. 3 teatati toimetusele, et seal toodavat vahetevahel post koju alles õhtuks. Rakvere Rajooni Sidesõlme ülem selgitas, et posti kantakse laiali Rakveres kogu postiljoni tööpäeva jooksul, kuni kella 17. Erandjuhtudel – töötajate haigestumise tõttu – on posti tellijatele kätte toimetatud ka pärast kella 17.