Üleeestilisel võimlemispeol näeb Lääne-Viru maakonna rühmi

Lääne-Viru maakond on samuti esindatud. Sõmeru koolist osalevad võimlemispeol 3.–4. klassi tüdrukud, keda juhendab õpetaja Aili Pung. “Ma teadsin, et võimlemispidu tuleb, ja küsisin juba sügisel tüdrukutelt, kes tahab tulla. Tahtjaid oli rohkem, aga sain võtta ainult kaheksa tüdrukut ja ühe igaks juhuks varuga. Siin on kõik lapsed kohal ja üks tüdruk on asendajaks teises rühmas,” rääkis õpetaja, kes lastega Tallinnas proove teeb.

Neil on kogu etendusel üks võimlemiskava, sest eri kategooria rühmi on peol üle kümne ja igal neist oma kava. “Siin on emad lastega, rahvatantsijad, daamid ja mehed ja poisid,” loetles Aili Pung ja kinnitas, et võimlemispeol on samasugune melu nagu see, mida on kogetud tantsupeol rahvatantsijatega käies. “Täpselt sama harjutamine ja kõik see ülesehitus,” rääkis kogenud juhendaja.