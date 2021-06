Liikluses levinud mitteamelikud märguanded on mitmeti mõistetavad

Liikluses käib kõik kiirelt ja vahel on silmapilk otsustava tähtsusega. Sõiduki juhtimine on seotud mitmesuguse informatsiooni üheaegse haldamisega ning enamasti on see reguleeritud ametlike seaduste ja reeglitega, aga samal ajal käib infovahetus teiste liiklejatega mitteametlikul viisil. Tehakse žeste, vilgutatakse tulesid. Selliste ei tea kust ja kelle algatusel massidesse imbunud märkide tõlgendamine võib olla erinev ja eksitav.

Keegi meist ei taha, et roolijoodikud ja kihutajad oleksid liikluses ülekaalus. Milleks siis hoiatada vastusõitjat, et kohe on ees ootamas politseipatrull? Mõned vilgutavad ka teistsuguse ohu pärast. Näiteks kui on äsja märgatud metsloomi, kes võivad ootamatult teele astuda, või on eespool avarii tee sulgenud. Võimalik, et on ka neid, kes üksteist tulesid vilgutades tervitavad. Tänamine käib vahel ohutulede vilgutamisega, mis tekitab samuti eriarvamusi.