Suvi on aktiivne laagrite aeg, eriti just noortele. Üks neist on Viru Spekter, mis toimub juulikuus 13.-16, aga on ka täiesti uusi algatusi selles vallas. Uus laager, nimega Segasumma camp 2021, toimub 6.-8. august, millesse registreerumine toimub Kirde maakaitseringkonna (KiMKR) malevate noorteinstruktorite kaudu.