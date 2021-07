50 aastat tagasi

Aaspere kolhoosis on kogu plaaniline külvihein (118 ha) niidetud. Suurem osa sellest on läinud rohujahuks ja heksliteks. Esimest on tehtud 130, teist 30 tonni. Plaanilise 1000 tonni rohujahu ja hekslite kättesaamiseks loodetakse abi ädalast. Heinakoristuseks on loodud kolm gruppi. Eriti hästi töötab rohujahugrupp. Seal käib töö kolmes vahetuses.