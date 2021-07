10 ja 50 aastat tagasi

Kas olete käinud Kuradisaarel? Käsmu rannas vanade lagunevate lotjade juures küll, aga eemal, keset kive kerkival saarel? Paljud vastavad kindlasti eitavalt. Kes aga saarele on saanud, ei kahetse. Siit leiab eest tükikese puutumata loodust. Kas ligi nelja- ja poolesaja noore viimine saarele seda omapära ei riku? Nii võib mõnigi küsida. Raske on sellele praegu vastata. Oma jälje jätab laager kahtlemata. Ette rutates peab ütlema, et kõiki laagrilisi hoiatati korduvalt rangelt looduse rikkumise eest. Suvepäevad on ikka Porkunis aset leidnud. Tänavused, arvult neljateistkümnendad on siis romantilisel Kuradisaarel. Komsomoli rajoonikomitee esimene sekretär Boris Gorbunov ütles, et eesmärgiks oli näidata noortele meie rajooni üht kaunimat paika. Paljudele jäävad sealt kindlasti kogu eluks toredad mälestused. Romantilisele saarele minek oli aga päris proosaline. Kuiva jalaga ei pääsenud saarele keegi. Läbi vee tassiti laagrivarustus. Oli kõigel sellelgi oma võlu. Mändide alla kerkis telklinnake. Saarel tekkisid kaksteist saareriiki. Nende seas Jaapan, Inglismaa, “päikesesaar” jt. Nende etteotsa valiti riigipead. Oli kuningannasid, presidente ja paavste. Lipumasti kerkis nelgiõiega suvepäevaliste laagrilipp.