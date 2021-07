Toetus aitab alustada surfitreeningutega

Haljala noorte­keskuse projekt “Haljala valla noorte lohesurfi- ja SUP-laua koolitused” sai toetust summas 2232 eurot. Noortekeskuse koordinaator Elisabeth Orgmets rääkis, et raha taotleti selleks, et ühendada valla noori ja tõsta nende teadlikkust veeohutuse alal. “Vee­sport on viimastel aastatel väga populaarne. Noortel on selle vastu huvi, aga võimalusi mitte. Meie väga suureks tugevuseks selle projekti juures on fakt, et saame lisaks koolitusele organiseerida noortele transpordi eri paikadesse ja tagasi,” kõneles Orgmets.