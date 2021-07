Kolumn: +30 kraadi varjus

Mõni ülekuumenemine võib väga palju kahju teha, nii juhtus ülessoojenenud vaktsiinilaoga. Süüdlasi otsides saavad tavapäraselt ennast välja elada need, kellest tegelikult üldse midagi ei olene. Veelkordne tõestus, et probleeme ei pea otsima, need leiavad inimesi ise üles ja seda loomulikult ka pikal jaaninädalal. Lihtsad sõnumid ja rahateemad kütavad alati kirgi, seda teab igaüks ja populistist poliitik ruttab seda oma huvides ära kasutama. Tahad tähelepanu, siis räägi rahast! Ja kindlasti sellises võtmes, et see, kellele sõnum suunatud, tunneks, justkui temalt võetaks midagi ära. Isegi kui tegelikult ei võeta, töötab tekkiv kadedustunne niikuinii ülitõhusalt. Egoistlikule minapildile mõjub samuti punase rätikuna isikuandmete kogumine, seni on neid vabatahtlikult jagatud. Teame, et interneti- ja sotsiaalmeedia kasutaja kujundab iga päev oma täpse profiili. Ja seda vabatahtlikult ning peale makstes – kui mitte muuga, siis ajaga. Paljudel lehtedel on teavitus kasutatavatest küpsistest, mis aitavat pakkuda personaalsemat lähenemist. Oo jaa! Vaevalt keegi seda kuulutab, kui kogunenud andmeid kasutada soovib. Kuidas saakski tavainimene seda kontrollida. Lihtsalt peab leppima. Elu on selline ja mugavuse vastu pole tavaliselt kellelgi midagi. Kas pole omasilmakirjalik, õigemini lühinägelik?