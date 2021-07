Ameerika ühendriikides töövisiidil käinud president Kersti Kaljulaid kohtus New Yorgis ÜRO peasekretäri António Guterresega, arutas Eesti prioriteete ja panust ÜRO julgeolekunõukogus, mille eesistujaks Eesti praegu on.

Muu hulgas tehti kohtumise järel teatavaks, et Kersti Kaljulaidist saab järgmiseks kaheks aastaks ÜRO peasekretäri naiste, laste ja noorukite tervise ja heaolu teemade üleilmne eestkõneleja. Kaljulaid, kes on oma ametiajal kindlameelselt seisnud nii naiste õiguste eest kui ka sõnakalt ja söakalt lähisuhtevägivalla vastu, on näidanud, kuidas tugeva naisjuhi käes võib olla suunaviit teel võrdsema ja kindlama argipäeva poole. Kaljulaidi eeskuju on loodetavasti julgustanud paljusid olema vapramad, tähelepanelikumad, hakkajamad ja tundetaiplikumad inimesed, kes ei pelga aidata ega ebaõigluse vastu välja astuda – seda nii enese kui ka kellegi teise eest. Jätkuks meist aina enamail nii palju julgust, et pilgu kõrvale pööramise asemel vaataksime julgelt ülekohtule silma ja et tahe tuge pakkuda ei jääks pseudohirmude taha.