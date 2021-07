Kadrinas avati maakonnas ainulaadne rattarada

Kadrina vallavalitsuse liige Raido Parve rääkis rattaraja avamisel, et ettepanek võitis valla kaasava eelarve hääletuse eelmisel aastal ning tulemust said nüüd kõik kohalviibinud ise oma silmaga kaeda. Kadrina vallavanem Kairit Pihlak lisas, et MTÜ Kadrina Terviserajad eestvedamisel on vallas reaalsuseks saanud palju head: alates suusaradadest talvel kuni nüüd avatud ainulaadse rattarajani.