Vainupea külavanema Mario Luige sõnul on tegemist juba küllaltki vana teemaga, mis selle aasta sooja suvega on teravamaks läinud. "Eks see on selline emotsionaalne teema, mis võib tekitada vastakaid arvamusi, kuid kindlasti ei ole meie eesmärk kedagi niiöelda jõuga minema ajada. See keeld on kehtestatud meie kõigi turvalisuse ja puhta looduse huvides," märkis Luik.