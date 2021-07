50 aastat tagasi

Viru-Nigula kolhoosis on pallidesse pressitud 60 tonni heina. Majandi kuuest pressist on pidevalt tööl olnud 2–3. Kahel pressil puuduvad siiani kogujasõrmed, mida kusagilt saada ei ole. Viis heinapresside traktoristi on aga suvepäevadel. Kui töö täie tempoga käima hakkab, moodustatakse majandis spetsiaalne heinatööde grupp. Seni on heinatööd tehtud brigaadiviisiliselt.