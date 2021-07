Kirurgia tulevik on robotite päralt

Kui lahtise operatsiooni puhul tuleb kõik käsitsi ette valmistada ja teostada, siis robotkirurgias tehakse patsiendile esmalt kompuuteruuring ning arvutist nähtava pildi järgi otsustatakse, kuhu tehakse sisselõiked ja kuhu tulevad implantaadid. Patsiendi lülisamba mudeli järgi on väga mugav ekraanil operatsiooni kavandada: pildil saab täpselt kindlaks määrata, millise nurga all ja kuhu kruvid paigaldada tuleks, et neist kõige rohkem kasu tõuseks. Operatsiooni käigus aitab robot tagada, et implantaadid õiges asendis õigesse kohta jõuavad. Päris nii see aga veel ei ole, et kirurgi roll on ainult arvuti taga istuda – lõpuks on ikkagi arst see, kes kruvid paika keerab.